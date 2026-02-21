İSTANBUL 15°C / 6°C
21 Şubat 2026 Cumartesi
Nuri Şahin: Çok önemli bir galibiyet aldık

Nuri Şahin, Alanyaspor deplasmanında aldıkları 2-1'lik galibiyetin çok değerli olduğunu belirterek özellikle ilk yarıdaki oyundan memnun kaldığını söyledi.

21 Şubat 2026 Cumartesi 18:57
Nuri Şahin: Çok önemli bir galibiyet aldık
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için reaksiyon maçıydı. Takımın ilk yarıdaki oyunundan çok çok memnunum. İkinci yarı ne yazık ki 3'ü bulamadık. Alanya'yı çok güzel bir golle de oyuna ortak ettik." dedi.

Takımının geliştiğini maçın son 20-25 dakikasında gördüğünü aktaran Şahin, "Kalemizi koruduk, çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için çok çok değerli 3 puan aldık. Gayet memnunum. Yolumuza devam ediyoruz. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.

