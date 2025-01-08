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Spor

Nuri Şahin: Daha iyi hale gelebileceğimiz takviyeler yapacağız

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirecek takviyeler yapabileceklerini dile getirdi.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
Nuri Şahin: Daha iyi hale gelebileceğimiz takviyeler yapacağız
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, transfer süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Kış transfer döneminde işler zaten pek kolay değil. Scouting departmanımız müthiş bir iş çıkarıyor, dünyadaki her oyuncuyu tanıyor. Nereye oyuncu aradığımız ortada. Ancak bir ayrılık olmazsa, oyuncu almayabiliriz." diye konuştu.

Genç teknik adam ayrıca, "Her şey olabilir, kış transfer dönemi yaz kadar kolay olmuyr. Yalnızca bizi daha iyi hale getirebileceğini düşündüğümüz takviyeleri düşüneceğiz." açıklamasını yaptı.

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