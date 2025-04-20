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Spor

Nuri Şahin geri dönüyor! Süper Lig'de yılın hamlesi

Nuri Şahin bir süredir ara verdiği teknik direktörlüğe devam etmeye hazırlanıyor. Son olarak Borussia Dortmund'da görev alan 36 yaşındaki teknik adamın yeni adresi Süper Lig oluyor. İşte Nuri Şahin gelişmesinin detayları…

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 14:55 - Güncelleme:
Nuri Şahin geri dönüyor! Süper Lig'de yılın hamlesi
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Yurt dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimini efsanesi olduğu Borussia Dortmund'da yaşayan Nuri Şahin, Alman ekibinde sezonun sonunu göremeden görevinden alındı. Adı bir süredir Bundesliga ve Süper Lig'den takımlarla anılan genç teknik adamın yeni adresinin Türkiye olması bekleniyor. Nuri Şahin, Antalyaspor deneyimi sonrası Süper Lig'deki ikinci takımını çalıştırmaya hazırlanıyor.

NURİ ŞAHİN İÇİN SÜPER LİG İDDİASI

Ocak ayından beri takım çalıştırmayan Nuri Şahin gelecek sezon kulübedeki yerini yeniden almanın hazırlıklarını yapıyor. 36 yaşındaki teknik direktör için Süper Lig'den bazı kulüplerin yanı sıra Bundesliga'dan da ilgi olduğu öğrenildi.

Kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimini Antalyaspor'da yaşayan Nuri Şahin için yeni adresinin bir kez daha Süper Lig olacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra genç taktisyenin ilk tercihinin Avrupa'dan gelecek telifler olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR İLE ANILMIŞTI

Nuri Şahin'in adı daha önce Süper Lig'den iki kulüp ile anılmıştı. Beşiktaş'ın, Ole Gunnar Solskjaer'den önce Nuri Şahin ile temasta olduğu bildirilmişti. Öte yandan bir başka İstanbul ekibi Başakşehir'in de 36 yaşındaki teknik adamla bir dönem ilgilendiği öne sürülmüştü.

DORTMUND KARNESİ

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un başında 27 karşılaşmada takını yönetti. Şahin, bu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 1,48'lik puan ortalaması yakaladı.

Star Gazetesi

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