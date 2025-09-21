İSTANBUL 26°C / 19°C
Spor

Nuri Şahin: Gidecek çok yolumuz var

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2025 Pazar
Nuri Şahin: Gidecek çok yolumuz var
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, oyunculara güvendiğini belirterek, oyunu domine eden bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Turuncu-lacivertli ekibin başında ikinci maçına çıkan 37 yaşındaki teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GİDECEK ÇOK YOL VAR"

Müsabakaya çok iyi başladıklarını belirten Şahin, "İlk yarım saatte istediğimiz oyunu oynadık. Gol de attık. İlk yarıyı tam olarak domine ettik. İkinci yarıda talihsiz bir şekilde yediğimiz golün ardından biraz moral bozukluğu oldu. Oyunumuz biraz geriye gitti. Alanyaspor fiziksel olarak üstüne koydu. İkinci yarıdan çok memnun değilim. İlk 50-60 dakikada gayet olumluyuz. Gidecek çok yol var. İlk dönemimiz biraz sancılı geçecek. Takımın geri dönüşünden, oyunundan ve çabasından memnunum." şeklinde konuştu.

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını aktaran Nuri Şahin, "İyi bir takımız. Her hocanın prensibi ve oyun stili var. Sahaya odaklanmak istiyoruz. Kazanarak devam etme alışkanlığını pekiştirmek istiyoruz. Çok ümitliyim. Takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in felsefesine uygun bir oyun kimliği oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Başakşehir'in felsefesinde oyunu domine etme var. Bu, benimle de uyuşuyor. Oyunu kontrol etmek istiyoruz ama 'Top sadece bizde kalsın' düşüncemiz yok. Dikine oynamak ve daha çok ceza sahasına girmek istiyoruz. Oyunu domine eden ve oyunun kontrolünü eline alan Başakşehir oluşturmaya çalışıyoruz. İyi şeylerin de üzerine koyarak kendi felsefemizle de beraber çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."

