Nuri Şahin: Hak edilmiş bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçın başından sonuna kadar iyi bir performans, güzel goller, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarının altını çizdi. Şahin, "Oynanması zor bir rakibe karşı oynadık bugün. Sahanın her yerinden adam adama basan, toplu oyunda çok rotasyon yapan bir takıma karşı oyuncularım çok iyi oynadılar. Defansif anlamda da belki daha önce söylediğim gibi adam adama gerçekten zorluyorlar ama oyuncularım hem defansif hem de ofansif anlamda müthiş bir performans sergilediler. Son iç saha maçımızda gol yemeden kazanmak çok önemliydi. İnşallah haftaya da sezonu en güzel şekilde kapatırız" ifadelerini kullandı.

"34 HAFTA SONUNDA KİM HAK ETTİYSE 5. OLSUN"

Takımla sezona beraber başlamadıklarını belirten Şahin, "Orada çok kredi kaybettik. Bizim ilk geldiğimiz dönemde kredi kaybettik ama hala mayısın sonunda bu yarıştaysak bazı şeylerin çok iyi yapıldığının kanıtıdır. Samsun ve Göztepe ikisi de çok değerli camialar ve çok değerli iki kulüp. Göztepe'nin kendine has bir oyunu var ama Samsunspor'un Thorsten Fink geldikten sonra iyi bir çıkışı oldu. Oynanması çok zor bir oyunu oynatıyorlar. Rakip analizi çok zor çünkü her yerde adam adama basıyorlar. 34 hafta sonunda kim hak ettiyse 5. olsun. Göztepe bizi geçerse ben yine çıkıp tebrik ederim. Demek ki hak eden takım onlar olmuştur. Antep'e mutlak üç puan için gideceğiz. Samsunspor'un da Göztepe'nin de çok profesyonel bir şekilde son maçı oynayacağından hiç şüphem yok. Bu oyun beni çok mutlu etti. İnşallah son hafta da daha da üstte olur" diye konuştu.