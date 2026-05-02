Nuri Şahin: Hak edilmiş mağlubiyet

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şahin, "Hak edilmiş mağlubiyet. İlk 5 dakikası maça fena girmedik. Normal oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda anları çok iyi oynaman gerekiyor. O anlarda bugün yanlış kararlar verdik. 3 defa kaptırdığımız toplarda golü yedik. Elimizde çok büyük avantajı Göztepe'ye vermiş olduk. Kalan haftalarda şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.