Spor

Nuri Şahin: Hak edilmiş mağlubiyet

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe maçında hak edilen mağlubiyet aldıklarını belirterek, Avrupa kupaları için kalan haftalarda şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 22:51
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şahin, "Hak edilmiş mağlubiyet. İlk 5 dakikası maça fena girmedik. Normal oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda anları çok iyi oynaman gerekiyor. O anlarda bugün yanlış kararlar verdik. 3 defa kaptırdığımız toplarda golü yedik. Elimizde çok büyük avantajı Göztepe'ye vermiş olduk. Kalan haftalarda şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

