Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Bologna'ya 2-1 mağlup oldu ve ilk 8 yolunda kritik bir yenilgi aldı. Bu yenilgiyle birlikte koltuğu zaten sallantıda olan Nuri Şahin için Almanya'da manşetler peş peşe atıldı.

SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga da dahil olmak üzere son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Bu maçlardan 5 mağlubiyetle ayrılan Dortmund'da, Nuri Şahin'in koltuğu da sallantıdaydı. Alman basını Bologna maçının kritik bir eşik olacağını belirtirken, dün gece İtalya'dan da umduğunu alamayan Nuri Şahin'in Dortmund'u resmen kabusu yaşadı.

"DORTMUND'DA KRİZ DERİNLEŞİYOR"

stern.de: Dortmund tamamen dibe vurdu, kriz derinleşiyor. Takımda düşüş devam ediyor ve Nuri Şahin, daha ne kadar Dortmund'da teknik direktör olarak görev alabilir?

"NURİ ŞAHİN İÇİN YOLUN SONU"

t-online: Nuri Şahin için bu yenilgi muhtemelen teknik direktörlük görevinin sonu anlamına geliyor. Takımdaki geleceği artık tehlikede.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

n-tv.de: Bologna mağlubiyetinin ardından Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'daki teknik direktörlük görevi büyük tehlikeye girdi ve alınan bu yenilgi bardağı taşıran son damla oldu.

36 yaşındaki genç taktisyen Nuri Şahin, Dortmund ile toplamda 27 resmi müsabakaya çıktı. Şahin, takımıyla bu maçlarda 12 galibiyet 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.