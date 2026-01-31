İSTANBUL 9°C / 6°C
31 Ocak 2026 Cumartesi
  Nuri Şahin: İkinci yarı için üzgünüm
Spor

Nuri Şahin: İkinci yarı için üzgünüm

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından özellikle ikinci yarıdaki performanslarından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

31 Ocak 2026 Cumartesi 19:53
Nuri Şahin: İkinci yarı için üzgünüm
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, ikinci yarıda sergiledikleri performans nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "İlk yarıdaki oyunu çok beğendim. İkinci yarıda ise Çaykur Rizespor'un istediği oyuna döndü. İstemediğimiz bir oyun oldu. Bize çok yakışmadı. Neticesinde gereksiz gol yedik. Ardından 2-2'yi bulduk. Daha sonra oyun git gele döndü. Oyunumuz bu değil. Oyunumuzun bu olmaması lazım. İkinci yarı için üzgünüm. Ancak her puanın değeri var. Bu puana sevinmeyeceğiz ama belki de sezon sonunda bize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

