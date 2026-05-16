İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nuri Şahin: İnşallah Trabzonspor kazanır
Spor

Nuri Şahin: İnşallah Trabzonspor kazanır

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Süper Lig'de konuk oldukları Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Nuri Şahin: İnşallah Trabzonspor kazanır
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, ligi istedikleri noktada bitirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Enteresan bir maç oldu iyi bir oyun sergileyemedik, çok erken gol bulduk. Gaziantep'in de etkili olduğu anlar oldu, artık performans analizine gerek yok. Sezonu olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Ligde yaşanan rekabet dolayısıyla Göztepe ve Samsun'a teşekkür eden Şahin, "Çok kaliteli bir yarış oldu, çok mutluyum oyuncularımı tebrik ediyorum Gaziantep FK'ye gelecek sezon başarılar diliyorum. Başakşehir'in her zaman hedefi var. Ben de o yarışta olmak istiyorum, Avrupa konusu şu an bizim elimizde değil ama İnşallah Trabzonspor kazanır. Biz elimizden geleni yaptık, bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse mutlu oluruz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.