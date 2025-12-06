Nuri Şahin: Kazanamadığımız için üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Nuri Şahin, "Maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Takım istediğimiz her şeyi yaptı. Takımımdan memnunum, bu tarz maçları da kazanmalıyız." dedi.

Fenerbahçe'ye saygı duyduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye çok büyük saygım var ama ben ve takımım bu yarışa girmeliyiz. Bu tarz maçları kazanmak için çıkıyoruz ve kazanmamız da lazım. Olmadı ama bir şeyler inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Şahin, "Üçüncü bölgede ne kadar soğukkanlı kalırsan, o kadar pozisyona girersin. Bugün eleştirilecek bir şey varsa, bu eleştirilebilir." sözlerini sarf etti.