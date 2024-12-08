Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Bundesliga'da 1-1 berabere kaldıkları Borussia Mönchengladbach karşılaşmasının ardından konuştu.

Nuri Şahin, "Kazanamamış olmamız utanç verici. Eleştirilebileceğimiz tek konu, ikinci golü atamamamız ve maçı öldüremememiz." diye konuştu.

Şahin ayrıca, "Bu beraberlik beni son deplasman yenilgilerinden daha fazla hayal kırıklığına uğrattı. Ancak ders alacağız ve yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, Bundesliga'da 6 deplasman maçında sadece 2 puan alabildi. Dortmund, ligde 4 deplasmandan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund, iç sahada ise 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan topladı. Dortmund, ligde toplam 21 puanla 5. sırada yer alıyor.