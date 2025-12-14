İSTANBUL 11°C / 4°C
Spor

Nuri Şahin: Kazandığımız için mutluyuz

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Samsunspor karşısında iyi oynayarak hak etikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

14 Aralık 2025 Pazar 23:35
Nuri Şahin: Kazandığımız için mutluyuz
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, karşılaşmayı değerlendirdi. Çok kritik bir galibiyet aldıklarının altını çizen Şahin, "Deplasmanda 2-0 gibi değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Bu bizim için bir geçiş adımıydı. O nedenle bu maçı kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkes çok emek veriyordu, karşılığını aldığımız bir maç oldu. Zor bir maç oynadık. Samsunspor çok kaliteli bir kadroya sahip. Zor geçen bir maçta hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İkili mücadeleler ve birçok yerde üstündük. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Popüler Haberler
