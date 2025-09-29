İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Nuri Şahin: Konyaspor galibiyeti hak etti

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2025 Pazartesi 00:19
Nuri Şahin: Konyaspor galibiyeti hak etti
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ligi'nde 2-0 geriye düştüğünüz maçları kazanmak, puan almak gayet zor" dedi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Konyaspor'u tebrik ederim. Birinci yarıdan dolayı hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Oyunun özeti çok basit. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi ne toplu ne topsuz sahaya yansıttık. Konyaspor beklediğimiz gibi analiz ettiğimiz gibi oynadı. Jevtovic'i düşürerek, üçlü bir oyun kurarak aslında çok sürpriz bir şey yoktu oyunda. Ne yazık ki ona karşı aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık. Topla da çok yavaş oynadık. Yediğimiz goller çok çok basit. İkinci yarıda 2-0 geriye girmenin dezavantajıyla biraz daha fazla risk almaya çalıştık. İkinci yarı takım daha iyi oynadı ama Türkiye Ligi'nde 2-0 geriye düştüğünüz maçları kazanmak, puan almak gayet zor. Denedik olmadı ama bugün maçı okumak gerekirse çok basit. İlk yarıda oynadığımız oyun veya oynamadığımız oyun bize burada 0 puanla evimize dönmeyi uygun gördü" ifadelerini kullandı.

