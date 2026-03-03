İSTANBUL 13°C / 2°C
4 Mart 2026 Çarşamba
Spor

Nuri Şahin: Lige odaklanacağız

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor yenilgisinin ardından kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Şahin, bundan sonra ligde Avrupa hedefi için mücadele edeceklerini belirtti.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 23:01 - Güncelleme:
Nuri Şahin: Lige odaklanacağız
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası A grubu maçında Başakşehir'in evinde Trabzonspor'a 4-2 mağlup olduğu maçtan sonra Teknik Direktör Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında Nuri Şahin: "Çok üzgünüm. İlk yarı enteresan şekilde tedirgin bir oyun vardı. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Neticesinde de 1-0 yenik ayrıldık ilk yarıdan. İkinci yarı tamamen domine ettiğimiz bir 25 dakika var. Orada öne de geçtik. Bizim takım iyi bir seviyede ama en üst seviyeyi oynamak istiyorsak, kırılma anları doğru oynamamız lazım. Daha gelişmemiz gereken konular var. O seviyeyi yakalayacağız, detayları daha iyi oynamamız lazım. Kırmızı karttan sonra iki bireysel hatadan goller yedik. Yazık oldu. Önümüze bakacağız. Kupa bizim için bitti. Ligden Avrupa'ya gitmek için her şeyi yapacağız. Gönül isterdi ki kupayı alalım. Lige odaklanıp, ligden Avrupa'ya gitmeyi çabalayacağız. Maçın kırılma anı, yediğimiz 2. gol. Kırmızı kartı da yedik." ifadelerini kullandı.

