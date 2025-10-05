Nuri Şahin: Oyunu bulmamız tabii biraz zaman alacak

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, "İki hafta sonra daha iyi bir Başakşehir'i sahaya yansıtmak istiyoruz ama devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız. Ondan sonra eminim her şey daha iyi olacaktır." dedi.

Şahin, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, Göztepe'yi tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

Maçtan önce Göztepe'nin çok net bir oyununun olduğunu söylediğini hatırlatan Şahin, rakiplerinin ilk yarıda penaltıyı değerlendirememesine rağmen çok şanssız bir gol yediklerini belirtti.

Şahin, Göztepe gibi bir takıma karşı pozisyona girmenin çok zor olduğunu aktararak, "İkinci yarıda elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyunumuz yavaş yavaş oturuyor. İstediğim oyun yavaş yavaş oturuyor. Üçüncü bölgede hala belirli eksiklerimiz var. Rakip ceza sahasında daha fazla pas yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Milli maç arasını nasıl değerlendireceklerinin sorulması üzerine Şahin, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce sezonun ortasında bir takıma gelmek çok zor, kolay değil ama biz bunu bilerek geldik. Çok iyi bir ekipte, iyi oyunculardan oluşan doğru bir yerdeyiz şu anda. Yanlış değilsem 3,5-4 hafta oldu. Her şeyin bir anda çok iyi gitmesi veya istediğimiz oyunu bulmamız tabii biraz zaman alacak."

Şahin, maçlarda ve antrenmanlarda oyuncuları tanımaya ve ideal kadroyu bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Bizim için önümüzdeki 2 hafta tabii ki çok değerli. İki hafta sonra daha iyi bir Başakşehir'i sahaya yansıtmak istiyoruz ama devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız. Ondan sonra eminim her şey daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.