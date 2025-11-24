Nuri Şahin: Söz oyuncularımızda

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u konuk ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Nuri Şahin'in açıklamaları şu şekilde:

SÖZ OYUNCULARIMIZDA

"Bazı mecburi değişiklikler ve bazı taktiksel değişiklikler yaptık. Milli araya girmeden önce iyi bir çıkışımız vardı ancak Gençlerbirliği mağlubiyetiyle ağır bir darbe aldık. Onun telafisini de belki bugün, Türkiye'nin en formda üç takımından biriyle oynayarak yapmaya çalışacağız. İyi çalıştık. Artık söz oyuncularımızda."