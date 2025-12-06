Nuri Şahin: Tedesco hocanın baskılarına çalıştık

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Karşılaşma öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

"Maç Fenerbahçe yarı sahasında oynanır, ona göre hazırlandık. Fenerbahçe'ye iyi çalıştık, üçüncü bölgemizde bile defans yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biz de pozisyon hazırlamayı seven bir takımız. Kısa da olsa bunu yaptık ama bunu, bu tarz takımlara ne kadar çok yaparsak o kadar iyi olur."

"ÇOK SEVERİM VE SAYGI DUYARIM"

"Tedesco hocanın baskılarına çalıştık. Onu çok severim ve saygı duyarım. Baskıyı kırmak ve geriden oyun kurmak istiyoruz. Tedesco hoca bakalım ne hazırladı... Fred ve Talisca'yı tahmin ettik. Kerem'in oynamaması... Belki kenardan farklı baskı olacaktır ama göreceğiz..."