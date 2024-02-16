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  • Nuri Şahin transferde rotayı belirledi! Beşiktaş'ın 2 yıldızını gözüne kestirdi
Spor

Nuri Şahin transferde rotayı belirledi! Beşiktaş'ın 2 yıldızını gözüne kestirdi

Alman devi Borussia Dortmund'un teknik ekibine dahil olan ve gelecek sezon takımın başında görev yapacak Nuri Şahin, Beşiktaş'ın iki genç yıldızını gözüne kestirdi. Sarı siyahlılar gözlemcileri Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'ı izlemeye başladı. İşte detaylar...

16 Şubat 2024 Cuma 09:31 - Güncelleme:
Nuri Şahin transferde rotayı belirledi! Beşiktaş'ın 2 yıldızını gözüne kestirdi
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Antalyaspor'un eski teknik direktörü Nuri Şahin'in teknik ekibine dahil olduğu Alman devi Borussia Dortmund, Beşiktaş'ın iki genç futbolcusu Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'ın peşine düştü.

NURİ ŞAHİN TAKİPTE

Devre arasında Alman ekibine Edin Terzic'in yardımcısı olarak katılan ve seneye yönetimi devralacak olan Nuri Şahin'in, siyah beyazlılardan Semih ve Demir Ege'yi istediği öne sürüldü.

GÖZLEMCİLERİ DE İZLEMEYE BAŞLADI

Alman basınına göre; Şahin'in listesinde yer alan genç yetenekleri kulübün gözlemcileri de izlemeye başladı. Haberde, özellikle golcü Semih'e Avrupa'nın köklü kulüplerinin ilgisinden de bahsedildi.

DEMİR EGE DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Habere göre seneye Nuri Şahin'in yöneteceği sarı siyahlı ekip, Semih'in yanı sıra Demir Ege Tıknaz'ı da değerlendirmeye aldı. Gözlemciler yalnızca genç golcünün değil, potansiyel vaadeden orta sahanın da raporlarını tutuyor...

DEMİR'İN PERFORMANSI

Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 19'luk orta saha bu sezon Süper Lig'de sahada kaldığı 16 maç ve 521 dakikada 1 asist üretti.

SEMİH'İN PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy'un ise 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 18'lik hücumcu 12 maç; 741 dakikaya 7 gol ve 2 asist sığdırdı.

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