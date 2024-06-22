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Spor

Nuri Şahin, UEFA Pro Lisans sorununu çözüyor

Gelecek sezon Borussia Dortmund'da teknik direktör olarak görev yapmaya hazırlanan Nuri Şahin, UEFA Pro Lisans sahibi olabilmek için Galler'de kursa başladı.

22 Haziran 2024 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Nuri Şahin, UEFA Pro Lisans sorununu çözüyor
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Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yerine göreve getirilen Nuri Şahin, önünde bekleyen UEFA Pro Lisans sorununu çözüyor.

Pro Lisansı olmadığı için Antalyaspor'da teknik sorumlu olarak görev yapan Türk teknik adam, Almanya'da Pro Lisansı olmadan görev yapmanın yasak olmasından dolayı saha kenarında görev yapamayacaktı.

Bu doğrultuda Nuri Şahin, Galler'de bulunan UEFA Pro Lisansı kurslarına başladı.

Sadece A lisansı bulunan Nuri Şahin, bu kursu başarıyla tamamlamasının ardından Pro Lisansa sahip olarak takımının başında maçlara çıkabilecek.

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