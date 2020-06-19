Nuri Şahin Werder Bremen'den ayrılıyor!

19 Haziran 2020 Cuma 19:32 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 19:32

Werder Bremen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan, adı Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Nuri Şahin cephesiyle görüştüklerini belirtirken, "İki taraf da düşüncelerini söyledi ve ayrılığa yakın olduğumuzu belirtebilirim" ifadelerini kullandı.

"DORTMUND'A GİTTİ, DÖNMEYECEK"

Geçirdiği sakatlık nedeniyle pandemi arasının ardından oynayamayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, tedavi için Dortmund'a gitmişti. Eski milli oyuncunun bir daha Bremen'e geri dönmeyeceği ve ayrılığın açıklanacağı kaydedildi.

Nuri Şahin, 2018'de transfer olduğu Werder Bremen'de 40 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.