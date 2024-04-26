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Spor

Nuri Şahin'den Beşiktaş'a mesaj! ''Sezon sonu görüşelim''

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş son olarak Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temasa geçti. Siyah beyazlı ekip, gelecek sezonki durumu netleşmemiş olan genç çalıştırıcıdan 'Sezon sonu görüşelim' cevabını aldı. İşte detaylar...

26 Nisan 2024 Cuma 10:46 - Güncelleme:
Nuri Şahin'den Beşiktaş'a mesaj! ''Sezon sonu görüşelim''
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Fernanado Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"

Geçtiğimiz gün Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temas kuran siyah beyazlıların genç çalıştırıcıdan "Sezon sonu görüşelim" yanıtını aldığı öğrenildi.

Şahin'in, Alman ekibindeki geleceğinin henüz belirsiz olması nedeniyle bu kararı aldığı ve Terzic'in takımdaki geleceğine göre bir karar vereceği ifade edildi.

Sezon sonu Dortmund'un başına geçmesi beklenen Şahin'in bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.

İLK SIRADA YER ALIYOR

Sezon ortasında Antalyaspor'dan ayrılıp eski takımı Dortmund'da Terzic'in yardımcılığını üstlenen genç çalıştırıcı Antalyaspor'a oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekmişti.

Şahin, Beşiktaş'ın yerli teknik adam listesinde ilk sırada yer alıyor.

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