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Spor

Nuri Şahin'den Borussia Dortmund itirafı! ''Her şey spontane gelişti''

Antalyaspor'daki görevini bıraktıktan Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak kariyerine devam eden Nuri Şahin samimi açıklamalarda bulundu. Alman ekibine transfer süreci hakkında konuşan deneyimli isim 'Dortmund benim için yeni bir yer değil. Doğup büyüdüğüm, futbola başladığım, kariyerimin zirvesini yaşadığım yer. Her şey spontane oldu.' dedi. İşte detaylar...

19 Ocak 2024 Cuma 15:37 - Güncelleme:
Nuri Şahin'den Borussia Dortmund itirafı! ''Her şey spontane gelişti''
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Antalyaspor'un ardından Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak kariyerine devam eden Nuri Şahin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR YER DEĞİL"

Borussia Dortmund'a gitme sürecini aktaran genç futbol adamı, "Dortmund benim için yeni bir yer değil. Doğup büyüdüğüm, futbola başladığım, kariyerimin zirvesini yaşadığım yer. Evim diyebileceğim bir yer. O yüzden çok bir alışma süreci olmadı açıkçası. Mutluyum, çok mutluyum. Antalyaspor'da da mutluydum ama burada şimdi yeni bir macera, iş, hayat ama her şey çok güzel, her şey yolunda. Bizim Adana maçından sonra başlayan bir süreç oldu bu. Spontane gelişen bir şey oldu. Ben de kendimi dinledim. Düşüncelerimi, hayallerimi...Ailemle konuştum, sevdiklerimle fikir alışverişi yaptım. Böyle bir karar aldık." şeklinde konuştu.

A MİLLİ TAKIM YORUMU

Nuri Şahin, A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlarını Dortmund'da oynamasının önemli bir avantaj olacağını da dile getirdi.

Şahin, "Ben ilk kuralar çekildiğinde dedim inşallah Dortmund'a da maç verirler bize diye, dualarımız kabul oldu. 2 maçımızı burada oynayacağız. Bizim için tabii ki büyük avantaj Westfalen bölgesinde oynamak. Özellikle Dortmund gibi bir şehirde oynamak. Eminim hem Türkiye'den hem de Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz stadı dolduracaktır. Biz de orada olacağız tabii ki. Bizim için büyük bir avantaj olacak" diye konuştu.

"MONTELLA İLE GÖRÜŞTÜK"

Ay-yıldızlı ekipten övgüyle söz eden Nuri Şahin, "Çok kaliteli bir milli takımımız ve teknik direktörümüz (Vincenzo Montella) var" diye konuştu.

Şahin, Montella hakkında, "Çok sevdiğimiz bir insan, fikir alışverişi yaptığımız bir insan. Görüşmelerimiz oldu, milli takıma yeni geldiğinde beni teknik ekibinde olup olmamam konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Çok seviyorum, çok sayıyorum. Kaliteli bir adam herş eyden önce. Bence milli takımımıza iyi gelecektir." ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN'A BAŞARILAR"

Bitexen Antalyaspor'da iyi bir takım bıraktıklarını kaydeden Şahin, kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a da başarılar diledi.

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