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Spor

Nuri Şahin'den Doğukan Sinik'e veda: Bizi her zaman gururlandıracaksın

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik için veda mesajı paylaştı.

AA12 Temmuz 2022 Salı 00:51 - Güncelleme:
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Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik'in daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Şahin, sosyal medya hesabından 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan ile çekildiği bir fotoğrafa yer verdiği paylaşımında, "Bu bir veda değil. Senin için, hepimiz için, Türk futbolu için yeni bir hikayenin ilk sayfası. Ne kadar özel bir yetenek olduğuna hem sahada hem de hocan olarak birlikte mücadele verirken şahit oldum. Hayatın senin için yazdığı senaryonun her satırında hiç yılmadan, geri adım atmadan mücadele ettin. Çok çalıştın, emek verdin ve şimdi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksin. Yeni maceran çok daha iyi yerlere geleceğinin ilk işareti. Daha iyisini de başaracağından hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

"İyi gününde de kötü gününde de her zaman hep yanında olacağım." diyen Şahin, "Performansınla ve karakterinle bizi her zaman gururlandıracaksın. Yolun açık olsun kardeşim, her şey gönlünce olsun. Hep mutlu ol ve de en önemlisi, bir gün elbet yine beraber olacağız." görüşlerine yer verdi.

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