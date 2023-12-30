Nuri Şahin'den ilk transfer! Ozan Kabak, Alman devine gidiyor

Geçtiğimiz sezon başında Almanya ekibi Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak, performansıyla büyük beğeni topluyor. Milli savunmacı, sergilediği başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekti. Alman devi ise 23 yaşındaki stoper için harekete geçti.

OZAN KABAK, ALMAN DEVİNİN LİSTESİNDE!

Alman basının haberine göre Borussia Dortmund, milli stoper Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor. Aktarılana göre Alman ekibi, tecrübeli stoper Mats Hummels'in sözleşmesinde son sezona girilmesiyle alternatif isimlere yöneldi. Transfer listesinin ilk sıralarında ise milli yıldız Ozan Kabak'ın yer aldığı öğrenildi.

NURİ ŞAHİN DE ANTRENÖR EKİBİNDE

Nuri Şahin, Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini bırakıp, Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak gitti. Genç hocanın, Ozan Kabak transferinde önemli rol oynayacağı öngörülüyor.