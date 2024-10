Sezon başında Terzic'in ayrılmasıyla birlikte Dortmund'un teknik direktörü olan eski milli futbolcu Nuri Şahin, gösterdiği hocalık performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'de Antalyaspor ile stajını yapan Şahin, önce futbolcu teknik direktör, ardından direkt 1 numara olmuştu. Efsane olduğu Dortmund'da göreve getirilen Şahin, Alman basınına verdiği röportajda kariyeriyle ilgili konuşurken Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan öğrendiklerini de anlattı.

BAZEN ÇOK ŞİDDETLİYDİ

Şahin, şunları söyledi: "Jose Mourinho'nun devre arası konuşmalarını asla unutmayacağım. İlk yarıda bir teknik direktörün maç kazandığını ilk elden gördüm. Bu çok özeldi, özellikle de ilk yarıda işler iyi gitmediğinde. Doğruluk çoğu zaman ihtiyaç duyulan duyguları vurur, bazen de çok şiddetli." 2011 yılında Dortmund'da gösterdiği üstün futbolun ardından Real, 10 milyon euroya Nuri'yi transfer etmişti. Ancak İspanya günleri iyi geçmeyen Şahin, önce Liverpool'a sonra da Dortmund'a gitmişti.

BENİM İÇİN ÖNEMİ YOK!

Nuri Şahin, Dortmund'da bazı futbolcuların kendisinden şikayetçi olduğuna yönelik iddialara da cevap verdi. Emre Can ve Sabitzer'le problemi olduğu konuşulan Nuri Şahin, "Üst düzey takımsak her yerde kazanmalıyız. 3 günde bir oynamaya alışkın olmayan oyuncular var. Emre Can henüz formunun zirvesinde değil. Evet kaptan ama hiyerarşi performansı korumaz demiştim. Sabitzer, onu koyduğum yerde oynamak istemedi. Ama kararı koçun vereceğini söyledi. Benim için önemi yok, sonuçta haklı" ifadelerini kullandı.