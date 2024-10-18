İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2476
  • EURO
    37,1686
  • ALTIN
    2977.53
  • BIST100
    9002.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nuri Şahin'den Jose Mourinho sözleri! ''Teknik direktörün maç kazandığını gördüm''
Spor

Nuri Şahin'den Jose Mourinho sözleri! ''Teknik direktörün maç kazandığını gördüm''

Sezon başında Alman ekibi Dortmund'un teknik direktörü olan Nuri Şahin gösterdiği hocalık performansıyla büyük beğeni topladı. Başarılı teknik adam verdiği bir röportajda Jose Mourinho'dan bahsetti ve 'Jose Mourinho'nun devre arası konuşmalarını asla unutmayacağım. İlk yarıda bir teknik direktörün maç kazandığını ilk elden gördüm.' dedi. İşte detaylar....

Akşam18 Ekim 2024 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Nuri Şahin'den Jose Mourinho sözleri! ''Teknik direktörün maç kazandığını gördüm''
ABONE OL

Sezon başında Terzic'in ayrılmasıyla birlikte Dortmund'un teknik direktörü olan eski milli futbolcu Nuri Şahin, gösterdiği hocalık performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'de Antalyaspor ile stajını yapan Şahin, önce futbolcu teknik direktör, ardından direkt 1 numara olmuştu. Efsane olduğu Dortmund'da göreve getirilen Şahin, Alman basınına verdiği röportajda kariyeriyle ilgili konuşurken Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan öğrendiklerini de anlattı.

BAZEN ÇOK ŞİDDETLİYDİ

Şahin, şunları söyledi: "Jose Mourinho'nun devre arası konuşmalarını asla unutmayacağım. İlk yarıda bir teknik direktörün maç kazandığını ilk elden gördüm. Bu çok özeldi, özellikle de ilk yarıda işler iyi gitmediğinde. Doğruluk çoğu zaman ihtiyaç duyulan duyguları vurur, bazen de çok şiddetli." 2011 yılında Dortmund'da gösterdiği üstün futbolun ardından Real, 10 milyon euroya Nuri'yi transfer etmişti. Ancak İspanya günleri iyi geçmeyen Şahin, önce Liverpool'a sonra da Dortmund'a gitmişti.

BENİM İÇİN ÖNEMİ YOK!

Nuri Şahin, Dortmund'da bazı futbolcuların kendisinden şikayetçi olduğuna yönelik iddialara da cevap verdi. Emre Can ve Sabitzer'le problemi olduğu konuşulan Nuri Şahin, "Üst düzey takımsak her yerde kazanmalıyız. 3 günde bir oynamaya alışkın olmayan oyuncular var. Emre Can henüz formunun zirvesinde değil. Evet kaptan ama hiyerarşi performansı korumaz demiştim. Sabitzer, onu koyduğum yerde oynamak istemedi. Ama kararı koçun vereceğini söyledi. Benim için önemi yok, sonuçta haklı" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.