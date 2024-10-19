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Spor

Nuri Şahin'den savunma isyanı: Bu böyle yürümez

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin Bundesliga'nın 7. haftasında 2-1 kazandıkları St. Pauli maçının ardından savunmadaki hatalarından dolayı isyan etti.

19 Ekim 2024 Cumartesi 13:32 - Güncelleme:
Nuri Şahin'den savunma isyanı: Bu böyle yürümez
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Bundesliga'da 7. haftanın açılış maçında St. Pauli'yi sahasında 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund'da, teknik direktör Nuri Şahin karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının savunma anlayışını eleştirdi.

Nuri Şahin, St. Pauli'nin İsveçli stoperi Eric Smith'in 78. dakikada attığı ve skoru 1-1'e getiren golle ilgili olarak "Savunma şeklimiz beni inanılmaz derecede üzüyor. Bunun gibi sahneler ligde 11 mi yoksa 13 puanla mı olduğumuzu belirliyor. Celtic ve Union Berlin'e karşı da bu tür goller yemiştik. Bu böyle yürümez." dedi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'da 7 maçta topladığı 13 puanla 4. sırada bulunuyor.

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