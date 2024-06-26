Nuri Şahin'e 17.5 milyonluk euroluk yıldız!

Stuttgart forması altında başarılı bir sezonu geride bırakan Sehrou Guirassy, Borussia Dortmund'a transfer olmaya hazırlanıyor.

DORTMUND ANLAŞMA SAĞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milan ve Arsenal'in de ilgilendiği 28 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund ile anlaştı.

Dortmund, Guirassy'yi Stuttgart ile sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'un golcü futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Stuttgart'ta geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Guirassy, 30 kez gol sevinci yaşadı.