İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,571
  • EURO
    37,0267
  • ALTIN
    3098.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'daki geleceği Bologna maçına bağlı
Spor

Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'daki geleceği Bologna maçına bağlı

Alınan kötü sonuçların ardından Borussia Dortmund'daki geleceği tartışan Nuri Şahin için Şampiyonlar Ligi'ndeki Bologna maçı kaderini belirleyecek.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 16:21 - Güncelleme:
Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'daki geleceği Bologna maçına bağlı
ABONE OL

Almanya'da Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'in geleceği tartışılmaya devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

Sky DE'nin habereine göre Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, 21 Ocak Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'ya kaybetmesi halinde Nuri Şahin'in görevine son verilebilir.

YERİNE ERIK TEN HAG GELEBİLİR

İddialara göre Dortmund Nuri Şahin'in görevine son vermesi halinde son olarak Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag'ı göreve getirebilir.

Geçtiğimiz günlerde Holstein Kiel mağlubiyeti sonrası Nuri Şahin şu sözleri dile getirmişti:

"Şampiyonlar Ligi potasından 8 puan gerideyseniz, Şampiyonlar Ligi hakkında konuşamazsınız. Bizim gerçekliğimiz farklı. Tüm sorumluluk bana ait. Kendimi bundan kurtaramam. Sorumlu kişi olarak, henüz bu takımı istediğim gibi oynatmayı başaramadım."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.