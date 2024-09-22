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Spor

Nuri Şahin'in Dortmund'u farklı yenildi

Almanya Bundesliga 4. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu.

22 Eylül 2024 Pazar 23:30 - Güncelleme:
Nuri Şahin'in Dortmund'u farklı yenildi
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Almanya Bundesliga 4. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile karşılaştı. Stuttgart Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 90. dakikalarda Deniz Undav, 21. dakikada Ermedin Demirovic, 62. dakikada Enzo Millot, 80. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Bu sonuçla Stuttgart puanını 7'ye çıkardı ve Dortmund ile puanını eşitledi.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Bochum'u konuk edecek. Stuttgart ise Wolfsburg'a konuk olacak.

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