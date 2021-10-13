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Spor

Nuri Şahin'in ekibi belli oldu

Antalyaspor Kulübü, yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün göreve başladığını duyurdu.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:29
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Michael Lindeman, hoş geldin Murat Öztürk. Yardımcı antrenörümüz Michael Lindeman ile kaleci antrenörümüz Murat Öztürk, kulübümüzde göreve başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz."

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağı duyurulmuştu.

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