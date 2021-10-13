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Spor

Nuri Şahin'in ekibindeki isimler netleşti

Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın gönderilmesinin ardından futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin'in teknik ekibi belli oldu.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 18:17 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 18:22
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer alacak isimler belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım Teknik Sorumluluğuna 57 yaşındaki Hollandalı Alfons Groenendijk'in, performans antrenörlüğüne Marcelo Lins Martins'in getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, Nuri Şahin'in teknik ekibine dahil olan iki ismin de takımla ilk antrenmana çıktığı belirtildi.

Antalyaspor, daha önce de yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün Nuri Şahin'in ekibine dahil olduğunu açıklamıştı.

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