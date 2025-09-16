İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

Nuri Şahin'in ilk sınavı: Fatih Karagümrük

Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir erteleme maçında karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Nuri Şahin, takımıyla ilk sınavına çıkacak.

16 Eylül 2025 Salı 12:49
Nuri Şahin'in ilk sınavı: Fatih Karagümrük
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan 1 maçı eksik kırmızı-siyahlı takımın 3 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 2 maçı eksik Başakşehir ise 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle geride kalan süreçte 2 puan topladı.

KARAGÜMRÜK'TE EKSİKLER

Fatih Karagümrük'te Başakşehir mücadelesinde statü gereği 6 oyuncu forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlılarda yeni transferler David Datro Fofana, Burhan Ersoy, Ricardo Esgaio, Matias Kranevitter, Sam Larsson, Berke Can Evli oynayamayacak.

Öte yandan Ahmet Sivri'nin ise sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmiyor.

BAŞAKŞEHİR'DE NURİ ŞAHİN İLK MAÇINA ÇIKACAK

RAMS Başakşehir'in yeni teknik direktörü Nuri Şahin, ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıkacak.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran turuncu-lacivertli takım, dün düzenlenen imza töreniyle 37 yaşındaki Nuri Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BAŞAKŞEHİR'DE 8 EKSİK

RAMS Başakşehir'de 6 oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı Fatih Karagümrük karşısında görev yapamayacak.

Başakşehir'de Amine Harit, Doğan Alemdar, Bertuğ Yıldırım, Jakub Kaluzinski ve Tuğra Turhan statü gereği, Ousseynou Ba da kırmızı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Davie Selke ile Leo Duarte'nin ise durumu maç saatinde belli olacak.

