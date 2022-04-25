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Spor

Nuri Şahin'in prensine kanca! Antalyaspor dünyaları kazanacak

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Nuri Şahin'in favori oyuncusu Doğukan Sinik, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'un gündemine geldi. Lyon genç futbolcu için Nuri Şahin ile müthiş bir ivme yakalayan Antalyaspor'a transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Doğukan Sinik transferinde konuşulan rakam ise 3-4 milyon euro.

Sporx25 Nisan 2022 Pazartesi 19:18 - Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Doğukan Sinik Fransızların radarına girdi. Başta Fenerbahçe olmak üzere büyüklerin kadrosuna katmak istediği Doğukan Sinik için Olimpik Lyon'un devrede olduğu ifade edildi.

DOĞUKAN SİNİK İÇİN 3-4 MİLYON EURO

Fransız kulübünün yetkilileri Doğukan Sinik'in menajeri Reza Fazeli ile iletişime geçti. Lyon'un sezon sonunda 3-4 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Antalyaspor alt yapısından yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a da davet alan Doğukan Sinik Süper Lig'de 28 maçta 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu. 23 yaşındaki oyuncunun Antalyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fransız ekibinin gözlemcileri yakın zamanda Türkiye'ye Kerem Aktürkoğlu'nu da izlemeye gelmişti.

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