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Spor

Nuri Şahinli Borussia Dortmund, Devler Ligi'nde bambaşka

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'a konuk olan Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Alman ekibi 4. galibiyetini elde etti.

28 Kasım 2024 Perşembe 01:19 - Güncelleme:
Nuri Şahinli Borussia Dortmund, Devler Ligi'nde bambaşka
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Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund deplasmanda Nenad Bjelica'nın yönetimindeki Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup etti.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçta Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jamie Bynoe-Gittens, 56. dakikada Ramy Bensebaini ve 90. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonunda 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 12 puana ulaşan Borussia Dortmund 4. sıraya yükselirken, 7 puanda kalan Dinamo Zagreb 23. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Borussia Dortmund sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Dinamo Zagreb sahasında Celtic ile karşılaşacak.

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