Nuri Şahinli Borussia Dortmund, Devler Ligi'nde bambaşka

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund deplasmanda Nenad Bjelica'nın yönetimindeki Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup etti.
Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçta Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jamie Bynoe-Gittens, 56. dakikada Ramy Bensebaini ve 90. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 5 maç sonunda 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 12 puana ulaşan Borussia Dortmund 4. sıraya yükselirken, 7 puanda kalan Dinamo Zagreb 23. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Borussia Dortmund sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Dinamo Zagreb sahasında Celtic ile karşılaşacak.