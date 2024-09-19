İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2024 Perşembe / 16 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,084
  • EURO
    38,0408
  • ALTIN
    2803.29
  • BIST100
    9774.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nuri Şahin'li Borussia Dortmund'dan Devler Ligi'ne harika başlangıç
Spor

Nuri Şahin'li Borussia Dortmund'dan Devler Ligi'ne harika başlangıç

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Club Brugge'yi deplasmanda 3-0'lık skorla yendi.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 00:16 - Güncelleme:
Nuri Şahin'li Borussia Dortmund'dan Devler Ligi'ne harika başlangıç
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda ilk hafta, bugün oynanan 6 müsabaka ile devam etti.

Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında, 60 sene aranın ardından bu sezon Devler Ligi'ne katılan İtalyan ekibi Bologna, konuk ettiği Ukrayna takımı Shaktar Donetsk ile golsüz berabere kaldı. Diğer mücadelede ise Çekya ekibi Sparta Prag, evinde Avusturya temsilcisi Salzburg'u 3-0 mağlup etti.

BORUSSİA DORTMUND, CLUB BRUGGE'Yİ 3-0'LA GEÇTİ

Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonunda final oynayan Borussia Dortmund, yeni sezona galibiyetle başladı. Nuri Şahin yönetimindeki Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 76. ve 86. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens ve 90+5. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Sezon başında Dortmund'un teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin de ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk galibiyetini aldı.

MANCHESTER CİTY İLE INTER YENİŞEMEDİ

Günün en önemli maçında İngiliz temsilcisi Manchester City, İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya geldi. 2022-2023 sezonunda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında da karşılaşan iki takım, yeni sezonun ilk haftasında 0-0 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk: 0-0

19.45 Sparta Prag - Salzburg: 3-0

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund: 0-3

22.00 Celtic - Slovan Bratislava: 5-1

22.00 Manchester City - Inter: 0-0

22.00 Paris Saint-Germain - Girona: 1-0

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.