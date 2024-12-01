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Spor

Nuri Şahin'li Dortmund'un bileği iç sahada bükülmüyor

Nuri Şahin'in başında olduğu Borussia Dortmund iç sahada sergilediği performansla beğeni topluyor.

1 Aralık 2024 Pazar 15:15 - Güncelleme:
Nuri Şahin'li Dortmund'un bileği iç sahada bükülmüyor
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Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde iç sahada sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Şahin yönetiminde iç sahada toplamda 9 maça çıkan Borussia Dortmund, bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Dortmund, bu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Borussia Dortmund, beraberlik aldığı tek karşılaşmayı Bayern Münih ile oynarken, o maçta da 85. dakikada 1-1'e yakalandı.

Borussia Dortmund'un iç sahada aldığı sonuçlar şu şekilde:

Dortmund 2-0 Frankfurt

Dortmund 4-2 Heidenheim

Dortmund 4-2 Bochum

Dortmund 2-1 St.Pauli

Dortmund 2-1 Leipzig

Dortmund 4-0 Freiburg

Dortmund 7-1 Celtic

Dortmund 1-0 Sturm Graz

Dortmund 1-1 Bayern Münih

DEPLASMANDA FARKLI

Borussia Dortmund, ligde deplasmanda oynadığı 5 maçta ise galibiyet alamadı. Nuri Şahin'in ekibi söz konusu 5 maçta 1 beraberlik alırken sahadan 4 kez yenik ayrıldı.

Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid deplasmanında 5-2'lik skorla kaybetti.

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