Nuri Şahin'li Dortmund'un bileği iç sahada bükülmüyor

Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde iç sahada sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Şahin yönetiminde iç sahada toplamda 9 maça çıkan Borussia Dortmund, bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Dortmund, bu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Borussia Dortmund, beraberlik aldığı tek karşılaşmayı Bayern Münih ile oynarken, o maçta da 85. dakikada 1-1'e yakalandı.
Borussia Dortmund'un iç sahada aldığı sonuçlar şu şekilde:
Dortmund 2-0 Frankfurt
Dortmund 4-2 Heidenheim
Dortmund 4-2 Bochum
Dortmund 2-1 St.Pauli
Dortmund 2-1 Leipzig
Dortmund 4-0 Freiburg
Dortmund 7-1 Celtic
Dortmund 1-0 Sturm Graz
Dortmund 1-1 Bayern Münih
DEPLASMANDA FARKLI
Borussia Dortmund, ligde deplasmanda oynadığı 5 maçta ise galibiyet alamadı. Nuri Şahin'in ekibi söz konusu 5 maçta 1 beraberlik alırken sahadan 4 kez yenik ayrıldı.
Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid deplasmanında 5-2'lik skorla kaybetti.