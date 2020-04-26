Nurmagomedov'a koronavirüs şoku!

26 Nisan 2020 Pazar 17:37 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 17:37

Koronavirüs tüm dünyayı olduğu gibi Rusya'yı da tehdit etmeye devam ediyor.

Son açıklanan rakamlara göre koronavirüs vaka sayısı 80 binin üzerinde, 747 kişi ise hayatını kaybetti.

Rusya'yla ilgili bir kötü haber de ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'un babasından geldi...

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ VAR

Abdulmanap Nurmagomedov, zatürre ve grip belirtileri ile koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Rusya'daki evlerinin yakınındaki dağlarda yürüyüşe çıkan baba Nurmagomedov, grip ve zatürre benzeri semptomlar gösterdi.

Hemen hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov için henüz koronavirüs teşhisi konmadığı belirtildi.

Koronavirüs şüphesi olan Abdulmanap Nurmagomedov'u kimsenin ziyaret etmesine izin verilmiyor.

Rus gazeteci Ramazan Rabadanov, arkadaşı olan Abdulmanap için "Bir park inşa etti. Çöpleri temizledi, yeni ağaçlar dikti. Yol boyunca güzel banklar koydu ama dün o parka gelemedi. Umarım arkadaşım tekrar parka gelir" mesajını paylaştı.

Khabib Nurmagomedov ise 1 hafta önce babasıyla fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zaman hiçbirimiz için kolay değil. Sadece ailenize değil, ebeveynlerinize de dikkat edin. Çünkü onlar cennetin anahtarlarıdır."