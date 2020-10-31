31 Ekim 2020 Cumartesi 09:57 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:02

UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 'yaratık' diye niteleyip 'provokasyonları gerçekleştirenlerin cezasını çekeceklerini' söyledi.

Charlie Hebdo'nun uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın başlaması öncesi yeniden yayımladığı Hz. Muhammed (S.A.V) karikatürlerini sınıfta gösteren bir tarih öğretmeninin kafasının kesilmesine Fransa'nın verdiği tepki, Müslüman ülkelerin şimşeklerini çekerken, bir açıklama da UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Khabib Nurmagomedov'dan geldi.

Nurmagomedov Instagram paylaşımında; İslam'ı yeniden yapılandırmaktan söz edip İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ilan eden ve "Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokat gibi yanıt verdi.

Instagram hesabında yüzünde bot izi bulunan bir Macron fotoğrafı paylaşan Rus karma dövüş şampiyonu, şunları yazdı:

"Yaradan, ifade özgürlüğü kisvesi altında 1.5 milyardan fazla Müslüman'ın duygularını inciten bu yaratığın ve tüm destekçilerinin yüzünü çirkinleştirsin."

'ALLAH HIZLI HESAP SORAR'

"Yaradan, onları bu hayatta ve bundan sonraki hayatta aşağılasın. Allah, hızlı hesap sorar ve sizler bunu göreceksiniz."

'PEYGAMBERİ HERKESTEN ÇOK SEVİYORUZ'

"Biz Müslüman'ız, peygamberimiz Hz. Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, onlar bu provokasyonların cezasını çekecek."

'AZAP ÇEKECEKLER'

Nurmagomedov, mesajını Ahzab suresinin 57. ayetiyle sonlandırdı:

"Allah ve Resulü'ne eziyet edenlere, Allah, dünya ve ahirette lanet etti. Ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırladı."