Nusret Yakşi: Amacımız Bolu'daki gençlere boksu tanıtmak

Bolu, 8 Şubat'ta büyük bir kick boks gecesine ev sahipliği yapacak. Organizatörlüğünü Nusret Yakşi'nin yaptığı boks gecesinde 20 ülkeden sporcular ringe çıkacak. Nusret Yakşi, konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk olarak geçtiğimiz ay düzenlenen organizasyonla ilgili konuşan Yakşi, müsabakalarda Türk sporcuların başarılı sonuçlara imza attığını söyledi. Yakşi, "26 Aralık'taki organizasyon çok yoğun geçti. Yaklaşık 40 ülkeden sporcu katıldı. Bizim Türk sporcular burada aktif bir rol oynadı. Yaklaşık 8 sporcumuz altın madalya kazandı. Bir sporcumuz da kemer aldı" dedi.

"BOLU'DA ÇOK ÖNEMLİ KARŞILAŞMALAR OLACAK"

Nusret Yakşi, 8 Şubat'ta Bolu'da düzenlenecek kick boks gecesiyle ilgili bilgiler vererek, "Yaklaşık 20 ülkeden sporcu katılacak. Birbirinden değerli sporcular var, Türkiye'nin ender dövüşçüleri burada; Muhammed Dursun da ünvan maçına çıkacak. Bolu'da çok önemli karşılaşmalar olacak. Bolu'da bizi destekleyen Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ BOLU'DAKİ GENÇLERE BOKSU TANITMAK"

Bolu şehrini tercih etmelerine açıklayan Yakşi, "Orada hem üniversite öğrencilerinin olması hem de Bolu'yu tanıtma açısından tercih ettik. Daha önce Bolu'da böyle bir etkinlik yapılmamış, bir ilk olacak. Oradaki gençlere sporu tanıtma açısından, amacımız 'boks sporu da var' dedirtme" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK İYİ YERLERDE GÖRÜYORUM"

Kick boksta Türkiye'nin durumu hakkında da görüşlerini aktaran Nusret Yakşi, "Dünya ile kıyasladığımız zaman, Türkiye'de çok iyi sporcularımız var; Cihat Kepenek, Muhammed Dursun, Kadir Yıldırım. Kadir Yıldırım, geçtiğimiz ay dünya şampiyonu oldu. Türkiye'yi çok iyi yerlerde görüyorum. İlerleyen yıllarda daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.