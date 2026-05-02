İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nwaiwu: Bizim adımıza zor bir maç oldu
Spor

Nwaiwu: Bizim adımıza zor bir maç oldu

Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu, maçı kazanmak istediklerini belirterek, 'Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bizim adımıza zor bir maç oldu. Bugün aldığımız bir puan gösterdiğimiz mücadeleden sonra önemli diye düşünüyorum' dedi.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 23:35 - Güncelleme:
Nwaiwu: Bizim adımıza zor bir maç oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan bordo-mavili futbolcu Chibuike Nwaiwu, zor bir maç olduğunu dile getirerek, "Buraya gelip bize sevgisini ve desteğini sonuna kadar gösteren taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar için bu maçı kazanmak istemiştik. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bizim adımıza zor bir maç oldu. Bugün aldığımız bir puan gösterdiğimiz mücadeleden sonra önemli diye düşünüyorum. Futbolda kimse sakatlanmak istemez ama sakatlık futbolun bir parçası. Savic, Batagov çok iyi oyuncular. Onların eksikliği durumunda profesyoneller olarak elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş maçının zor bir maç olacağını kaydeden Nwaiwu, "Geldiğim ilk andan itibaren hep sevgi ve destek gördüm. Hep evimdeymişim gibi sanki ailemin yanındaymışım gibi hissettirdiler. Bende bu karşılığı vermeye çalışıyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyorum. Beşiktaş maçı elbette zor bir maç olacak. Her maçta olduğu gibi 3 puanla ayrılabilmek adına en iyimizi vermeye çalışacağız. Ligde çok harika oyuncular var. Avrupa'nın sayılı liglerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiddetli ve yoğunluklu maçlar oynanıyor" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.