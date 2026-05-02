Nwaiwu: Bizim adımıza zor bir maç oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan bordo-mavili futbolcu Chibuike Nwaiwu, zor bir maç olduğunu dile getirerek, "Buraya gelip bize sevgisini ve desteğini sonuna kadar gösteren taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar için bu maçı kazanmak istemiştik. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bizim adımıza zor bir maç oldu. Bugün aldığımız bir puan gösterdiğimiz mücadeleden sonra önemli diye düşünüyorum. Futbolda kimse sakatlanmak istemez ama sakatlık futbolun bir parçası. Savic, Batagov çok iyi oyuncular. Onların eksikliği durumunda profesyoneller olarak elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş maçının zor bir maç olacağını kaydeden Nwaiwu, "Geldiğim ilk andan itibaren hep sevgi ve destek gördüm. Hep evimdeymişim gibi sanki ailemin yanındaymışım gibi hissettirdiler. Bende bu karşılığı vermeye çalışıyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyorum. Beşiktaş maçı elbette zor bir maç olacak. Her maçta olduğu gibi 3 puanla ayrılabilmek adına en iyimizi vermeye çalışacağız. Ligde çok harika oyuncular var. Avrupa'nın sayılı liglerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiddetli ve yoğunluklu maçlar oynanıyor" ifadelerini kullandı.