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Nwakaeme Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçında gol ve asistlerle takımına katkı vermek istediğini söyledi.

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Trabzonspor'da gözler Beşiktaş ile oynanacak derbiye çevrildi.

Sezon başında İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen Nwakaeme, ezeli rakiplerini yeneceklerini söyledi. 25 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gole ulaşırken 8 de asist yaptı. Ligin ikinci yarısında açılan ama son iki haftadır durgun bir görüntü sergileyen 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcudan cumartesi günü patlama yapması bekleniyor. Bordo-mavili ekipte bu önemli 90 dakika öncesi en büyük silahlarından biri de Nwakaeme olacak.

"ÇOK İYİ OYNAYACAĞIM"

Bordo-mavili taraftarın çok sevdiği bir isim olan tecrübeli futbolcu, hocasının forma şansı vermesi durumunda bu maçta her zamanki gibi elinden geleni yapacağını söyledi. Beşiktaş karşılaşmasının Trabzonspor için ne anlam ifade ettiğinin farkında olduğunu ifade eden Nwakaeme, "Tüm takım arkadaşlarımızla birlikte 3 puan için kenetlendik. Seyircimiz önünde oynayacak olduğumuz bu 90 dakikadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Ben de gol ve asistlerimle buna katkı sunmak istiyorum. Beşiktaş karşısında çok iyi oynayacağım" ifadelerini kullandı.

EN SKORER DÖNEM

Akım, bu sezon yabancı oyuncularının katkılarıyla 32. hafta sonunda 59 gol attığı 2011-2012'yle beraber son 8 sezon içerisinde en golcü dönemini yaşadı. Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 35, 2013-2014'te 50, 2014-2015'te 54, 2015-2016'da 40, 2016- 2017'de 37, 2017-2018'de ise 57 golle 32. haftaları tamamlamıştı.

DÜŞENLERE YAKIN TAKİP

Gelecek sezon için planlama yapmaya başlayan ve transferde sezon başında olduğu gibi yine düşük maliyetli oyunculara yönelecek Trabzonspor, Süper Lig'e veda eden takımları da mercek altına alıyor. Bordo-mavililer bu takımlardaki oyuncular için detaylı bir çalışma yapıp, uygun şartlardaki isimleri değerlendirmeye alabilir. Ayrıca Trabzonspor'da ligde kalan iki maçın tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına da hız verileceği kaydedildi.

(Sabah)

 

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