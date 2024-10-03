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Spor

Nwakaeme gol orucunu bozmak istiyor

Trabzonspor'da ikinci dönemini geçiren Anthony Nwakaeme, gol hasretini sonlandırmak istiyor.

3 Ekim 2024 Perşembe 13:26 - Güncelleme:
Nwakaeme gol orucunu bozmak istiyor
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Trabzonspor'a sezon başında tekrar dönen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, ikinci döneminde gol hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbol ile taraftarların gönlünü adeta fetheden Nijeryalı oyuncu, 153 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, ikinci döneminde henüz golle tanışamadı.

Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni kazanan Nwakaeme, hafta sonu Hatayspor deplasmanında gol atması halinde 867 gün sonra bordo-mavili forma altında skor üretmiş olacak.

Nwakaeme, bordo-mavili takımın formasıyla son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında atmıştı.

SEZON PERFORMANSLARI

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, 2020-2021 sezonunda 35 maçta 7, 2021-2022 sezonunda ise 36 maçta 15 gol kaydetti.

Daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan Nijeryalı forvet, 2 sezon aradan sonra tekrar Trabzonspor'a döndü.

BU SEZON 8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Anthony Nwakame, bu sezon Avrupa'da 4, Trendyol Süper Lig'de de 4 olmak üzere toplam 8 karşılaşmada forma giyip, 315 dakika süre aldı.

Sakatlığı nedeniyle lig ve Avrupa'da 2'şer maç olmak üzere 4 karşılaşma kaçıran Nwakaeme, bu sezon gol kaydedemezken, 1 asist yaptı.

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