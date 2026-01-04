İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Nwakaeme: İyiyim ve hazır hissediyorum

Trabzonspor'un tecrübeli ismi Anthony Nwakaeme, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanacak maç öncesi konuştu.

HABER MERKEZİ4 Ocak 2026 Pazar 19:58 - Güncelleme:
Nwakaeme: İyiyim ve hazır hissediyorum
Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Anthony Nwakaeme, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"İYİYİM VE HAZIR HİSSEDİYORUM"

Anthony Nwakaeme: "Antrenmanlarımı uzun süredir sürdürüyordum. İyiyim ve hazır hissediyorum. Kimin oynayacağına karar verecek olan hocamız ama Galatasaray maçını dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"ELBETTE MUTLUYUM"

Deneyimli oyuncu, "Elbette mutluyum. 6 ay aradan sonra takımla olacağım. Ben hep takımın yanında ve beraberdim, destek veriyordum. Böylesine maçları, böylesi rakibe karşı oynamak önemli. Çok mutluyuz. Umarım güzel bir maç olacak." dedi.

