Nwakaeme: İyiyim ve hazır hissediyorum

Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Anthony Nwakaeme, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"İYİYİM VE HAZIR HİSSEDİYORUM"

Anthony Nwakaeme: "Antrenmanlarımı uzun süredir sürdürüyordum. İyiyim ve hazır hissediyorum. Kimin oynayacağına karar verecek olan hocamız ama Galatasaray maçını dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, "Elbette mutluyum. 6 ay aradan sonra takımla olacağım. Ben hep takımın yanında ve beraberdim, destek veriyordum. Böylesine maçları, böylesi rakibe karşı oynamak önemli. Çok mutluyuz. Umarım güzel bir maç olacak." dedi.