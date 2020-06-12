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Spor

Nwakaeme, oyundan çıkarken tepki gösterdi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Göztepe maçının 67. dakikasında oyundan çıkarılınca tepki gösterdi.

12 Haziran 2020 Cuma 23:27 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 23:27
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Trabzonspor'un Göztepe deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada Nwakaeme'nin oyundan çıkarken tepki göstermesi dikkat çekti.

Karşılaşmanın 16. dakikasında maçın ilk golünü atan Nijeryalı oyuncu bordo mavili takımın Alparslan Öztürk'ün penaltısı ile bulduğu golden 10 dakika sonra oyundan alındı. 67. dakikada yerini Badou N'Diaye'ye bırakan Nwakaeme oyundan çıkarılma kararından memnun kalmadığı görülürken kulübeye doğru tepki göstermesi dikkat çekti.

Nwakaeme Göztepe karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 11. golünü kaydetmiş oldu.

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