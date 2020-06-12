Nwakaeme, oyundan çıkarken tepki gösterdi

Trabzonspor'un Göztepe deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada Nwakaeme'nin oyundan çıkarken tepki göstermesi dikkat çekti.
Karşılaşmanın 16. dakikasında maçın ilk golünü atan Nijeryalı oyuncu bordo mavili takımın Alparslan Öztürk'ün penaltısı ile bulduğu golden 10 dakika sonra oyundan alındı. 67. dakikada yerini Badou N'Diaye'ye bırakan Nwakaeme oyundan çıkarılma kararından memnun kalmadığı görülürken kulübeye doğru tepki göstermesi dikkat çekti.
Nwakaeme Göztepe karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 11. golünü kaydetmiş oldu.