Nwakaeme&Sörloth ortaklığı Teknik Direktör Karaman, bu akşamki Beşiktaş maçında hücumda Sörloth’un yanında Nwakaeme’yi daha etkin kullanacak. Bu sezon henüz gol ve asisti olmayan Nijeryalı oyuncu, daha çok sorumluluk alacak.