Nwakaeme&Sörloth ortaklığı
Teknik Direktör Karaman, bu akşamki Beşiktaş maçında hücumda Sörloth’un yanında Nwakaeme’yi daha etkin kullanacak. Bu sezon henüz gol ve asisti olmayan Nijeryalı oyuncu, daha çok sorumluluk alacak.
- star.com.tr
LİGDE henüz umduğunu bulamayan takımlar arasında yer alan Trazonspor, evinde konuk edeceği Beşiktaş ile çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Dev maç için son çalışmasını dün yapan Bordo-Mavili ekipte Teknik Direktör Ünal Karaman’ın Nwakaeme silahını artık devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçen sezona 10 gol, 10 asistle damga vuran isimlerden olan Nijeryalı futbolcu bu sezon sessiz kaldı. Karaman, Beşiktaş karşısında hücum organizasyonlarını, Nwakaeme ve Sörloth ikilisiyle oluşturacak.
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