Nwakaeme, Trabzonspor için gemileri yaktı!

Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme'nin transferi için geri sayıma geçti...

İki sezon önce Suudi Arabistan Pro Lig'den Al- Fayha takımına giden Nijeryalı sol kanat, bordo-mavili takım ile bağını hiç koparmadı. Fırtına'nın tüm maçlarını izleyen, Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı geldiğinde kutlama mesajı gönderen 34 yaşındaki yıldız, dönmek istiyor.

Doğan ve Avcı da Nwakaeme'nin gelmesine sıcak bakıyor. Bu transfer devre arasında da olabilir sezon sonunda da. Çünkü Trabzonspor, kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 'Bay Beyin' için bonservis ücreti ödemek istemiyor.

44 MAÇTA 14 GOL ATTI

Al-Fayha ile görüşecek Nwakaeme bonservisini alabilirse devre arasında gelebilir. Aksi halde ise 1.85 boyundaki yıldızın sezon sonunda bedelsiz olarak takıma geri dönmesi konusunda yönetim kurulu fikir birliğine vardı. Nijeryalı futbolcu, Al Fayha ile toplamda 44 resmi maça çıkarken, 14 gol attı ve 4 de asist yaptı. Kıvrak çalımlarıyla, yaptığı asistleriyle ve golleriyle kendisini izleyenleri adeta büyüleyen Nwakaeme'nin ayrılması bordo-mavili taraftarı çok üzmüştü. Taraftar şimdi futbol profesörünün geri dönmesini bekliyor

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayan Trabzonspor şampiyon olmuştu. O yıl ligde 30 maçta 13 gol atıp 10 da asist yapan Nwakaeme, şampiyonlukta kritik rol oynamıştı. Trabzonspor formasıyla 145 resmi maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 47 gol atmış ve 40 da asist yaparak son yıllarda bordo mavili ekibin en önemli futbolcusu haline gelmişti.