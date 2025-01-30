Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 8. ve son maçları oynanandı. Real Madrid, Brest deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken, Arda Güler 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Mücadelenin sonunda Arda Güler'in tribündeki bir Türk taraftarla diyaloğu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kendisini tribüne çağıran taraftara Arda Güler, formasını üzerinden çıkararak hediye etti.

Bunun üzerine taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu.

Brest'i 3 golle geçen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 11. sırada tamamladı ve son 16 için play-off oynama hakkı kazandı.