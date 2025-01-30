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Spor

O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü! Arda Güler'den Türk taraftara büyük jest

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 8. ve son maçında Real Madrid deplasmanda Brest ile karşılaştı. Maçı İspanyol ekibi 3-0'lık skorla kazandı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan ve oyuna 72. dakikada dahil olan milli futbolcu Arda Güler'in maç sonu Türk taraftarlarla kurduğu diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü! Arda Güler'den Türk taraftara büyük jest
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Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 8. ve son maçları oynanandı. Real Madrid, Brest deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken, Arda Güler 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Mücadelenin sonunda Arda Güler'in tribündeki bir Türk taraftarla diyaloğu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kendisini tribüne çağıran taraftara Arda Güler, formasını üzerinden çıkararak hediye etti.

Bunun üzerine taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu.

Brest'i 3 golle geçen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 11. sırada tamamladı ve son 16 için play-off oynama hakkı kazandı.

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