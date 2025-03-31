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Spor

''O artık ookunulmaz'' İtalya'da Kenan Yıldız fırtınası!

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız İtalya basınında gündem oldu. Takımının ligde oynadığı Genoa maçında galibiyeti getiren golü atan Yıldız için 'O artık dokunulmaz, Feda edilmemesi gerekiyor ve o, projenin merkezinde.' yorumları yapıldı.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
''O artık ookunulmaz'' İtalya'da Kenan Yıldız fırtınası!
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İtalya Serie A'da zirvenin uzağında kalan ve teknik direktörü Thiago Motta ile yollarını ayıran Juventus, Igor Tudor yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Sahasında konuk ettiği Genoa'yı Kenan Yıldız'ın golüyle mağlup eden siyah-beyazlı ekip ilk 4 yarışı için iddiasını sürdürdü.

Maçın ardından konuşan milli futbolcu, "Golden dolayı mutluyum. Biz bir takımız ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz, galibiyetten dolayı mutluyuz. Tudor yeni bir enerji getirdi ama aynı zamanda Thiago Motta'ya da teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kenan Yıldız ayrıca Serie A'da 3 puanlı sisteme geçilen dönemde Juventus formasıyla 20 yaş altında bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna da ortak oldu. Milli futbolcu, 7 golle Moise Kean'i yakaladı.

Juventus'un galibiyeti sonrası Kenan Yıldız'ın performansı İtalyan basınında geniş yer buldu.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberin başlığı için "Yıldız artık gerçek bir 10 numara" ifadeleri kullanıldı. Kenan Yıldız'la ilgili ayrıca, "Daha az sınır ve hayal gücü. Dehayı serbest bırakacak daha fazla hareket özgürlüğü. Bu gol, Yıldız'ın futbolunun reklamı niteliğinde" denildi.

Sportmediaset'teki maç haberinde ise, "Kenan Yıldız'ın oyunu maçın kaderini belirledi. Ceza sahası içinde yaptığı harika vuruşla maçın kilidini açtı." ifadeleri yer aldı.

Tuttosport'uun bugünkü sayısında milli futbolcu için, "Yıldız artık dokunulmaz. Feda edilmemesi gerekiyor ve o, projenin merkezinde." ifadeleri kullanıldı.

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