O isim Trezeguet'i Galatasaray'a getirecek!

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:28 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:28

Yeni sezon öncesi Fatih Terim'in en büyük transfer hedeflerinden birisi Trezeguet… Aston Villa forması giyen Mısırlı kanat oyuncusunu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan önemli bir hamle geldi.

TREZEGUET DE İSTİYOR



Mustafa Cengiz yönetimi transferi bitirmek için menajer William D'Avila'ya tam yetki verdi. D'Avila Galatasaray için önemli bir için… Çünkü Garry Rodrigues, Onyekuru ve Belhanda'nın gelişinde büyük bir rol oynadı. Ayrıca anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın da menajeri. Alınan bilgilere göre D'Avila Trezeguet ve Aston Villa ile görüşmeleri Galatasaray adına yürütecek. Gelişmeleri de sürekli yönetime rapor edecek. Trezeguet'nin Galatasaray'da oynamak istediği biliniyor… Ancak Aston Villa'nın Premier Lig'de kalması durumunda Mısırlı futbolcusunu elinde tutacağı ifade ediliyor.

(Sabah)