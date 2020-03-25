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Spor

O kulüp sağlık çalışanlarına bedava bilet hediye edecek!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına 1000 bilet hediye edeceğini açıkladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 21:11 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 21:11
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz maç bileti verileceğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personele gelecek maçlarda kullanılmak üzere 1000 bilet bağışlanacağı duyuruldu.

FUTBOL AKILLARDAKİ SON ŞEY FARKINDAYIZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün üst yöneticisi (CEO) Paul Barber, "Futbolun şu anda herkesin aklındaki son şey olduğunun farkındayız ancak hepimiz adına ön cephede mücadele eden NHS çalışanlarına minnettarlığımızı göstermek istedik." ifadesini kullandı.

İngiliz ekibi, ülkedeki diğer kulüplere sağlık çalışanlarına ücretsiz bilet dağıtmaları yönünde çağrıda da bulundu.

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